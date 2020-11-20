Enver Gökçe 100 yaşında

20 Kasım 2020 Cuma, 10:13

Öyküşiir dergisi, Enver Gökçe Dostları, Barış Kitap ve Çankaya Belediyesi, Şair Enver Gökçe’nin 100. doğum günü nedeniyle Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi’nde bir dizi etkinlik düzenleyecek. Yarın saat 14.00’te başlayacak programın açılış konuşmasını yazarlar Zeynal Gül ve İbran Erdem yapacak. Ardından “Omzumdaki Dost Eli” adlı filmin gösterimi gerçekleştirilecek. Film gösterimi sonrasında Grup Günyüzü, Enver Gökçe Şarkıları’nı seslendirecek. Kapanışta ise, Ali Ekber Ataş ve Yalçın Duman tarafından şiir dinletisi gerçekleştirilecek.