EPDK, 6 şirketin LPG lisans sürelerini uzattı

02 Şubat 2021 Salı, 08:54

Buna göre, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Aygaz AŞ, BP Petrolleri AŞ, İpragaz AŞ, Butangaz AŞ, Asgaz Anadolu Sınai Gazlar AŞ ile Gesan Yatırım ve Ticaret AŞ'nin LPG depolama ve dağıtıcı lisanslarının süreleri 2036'ya kadar uzatıldı.