Epilepsi nöbeti önceden tespit eden bileklik geliştirildi
Diyarbakır ve Batman'da 6 akademisyen epilepsi hastaları için akıllı bileklik geliştirdi. Bileklik, hasta nöbet geçirmeden önce cep telefonuna uyarı vererek, riskli alanlarda bulunan hastaların kendilerini korumaya almaları amaçlanıyor.
Dicle ve Batman Üniversiteleri epilepsi hastlarının geçirdikleri nöbetleri önceden tespit etmek için bir proje hazırladı.
TÜBİTAK'tan da destek alan praje için çalışmalar 3 yıl önce başladı. Geliştirilen yazılımla Epilepsi hastaları için akıllı bileklik tasarlandı.
Bileklik sayesinde kaydedilen veriler hastaların geçirdikleri nöbetler ayrıştırılara, hasta ile doktor arasında bilgi paylaşımı yapılabiliyor.
Kaynak: NTV
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