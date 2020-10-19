Epilepsi nöbeti önceden tespit eden bileklik geliştirildi

Diyarbakır ve Batman'da 6 akademisyen epilepsi hastaları için akıllı bileklik geliştirdi. Bileklik, hasta nöbet geçirmeden önce cep telefonuna uyarı vererek, riskli alanlarda bulunan hastaların kendilerini korumaya almaları amaçlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:38
Epilepsi nöbeti önceden tespit eden bileklik geliştirildi
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Dicle ve Batman Üniversiteleri epilepsi hastlarının geçirdikleri nöbetleri önceden tespit etmek için bir proje hazırladı.

TÜBİTAK'tan da destek alan praje için çalışmalar 3 yıl önce başladı. Geliştirilen yazılımla Epilepsi hastaları için akıllı bileklik tasarlandı. 

Bileklik sayesinde kaydedilen veriler hastaların geçirdikleri nöbetler ayrıştırılara, hasta ile doktor arasında bilgi paylaşımı yapılabiliyor. 

Kaynak: NTV


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