Epilepsi nöbeti önceden tespit eden bileklik geliştirildi

19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:38

Dicle ve Batman Üniversiteleri epilepsi hastlarının geçirdikleri nöbetleri önceden tespit etmek için bir proje hazırladı.

TÜBİTAK'tan da destek alan praje için çalışmalar 3 yıl önce başladı. Geliştirilen yazılımla Epilepsi hastaları için akıllı bileklik tasarlandı.

Bileklik sayesinde kaydedilen veriler hastaların geçirdikleri nöbetler ayrıştırılara, hasta ile doktor arasında bilgi paylaşımı yapılabiliyor.

Kaynak: NTV