Epstein'in zorla çalıştırdığı kadın İngiliz prensin garip fantezilerini ifşa etti

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:15

Dünyanın kanını donduran seks skandalında yeni iddialar gündeme bomba gibi düştü. Geçen yıl gözaltına alındıktan günler sonra hücresinde ölü bulunan iş insanı Jeffrey Epstein ve partneri Ghislaine Maxwell’in yürüttüğü insan kaçakçılığı, seks ticareti şebekesinin yeni detayları başta Birleşik Krallık olmak üzere uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Epstein ve Maxwell’in “seks kölesi” olarak çalışan Virginia Giuffre isimli kadın, İngiliz Prensi Andrew ile birlikte Epstein’a ait bir çiftlikte 2 gün geçirdiğini anlattı. Henüz küçükken yaşadığı bu olayı anlatan Giuffre, “Bana Prens Andrew’ün bütün isteklerini sonuna kadar yerine getirme emri verildi. Onunla iki gün yalnız kaldım. Tanımadığım adamların cinsel arzularını tatmin etmek kolay değildi ve Prens de onlardan biriydi. Prens ile farklı zamanlarda 3 kez cinsel ilişki yaşadım” ifadesini kullandı.

“17, 18 YAŞLARINDAYDIM..."

Sözcü'de yer alan habere göre Giuffre, Prens Andrew’un garip fantezileri olduğunu söylerken, “Benim ayaklarıma bayıldı ve hatta parmaklarımı yaladı. Fakat aramızda bir tutku eksikliği vardı, pek bir şey paylaşmadık. Ben onun için başka bir kızdım o da benim için bir işti” dedi.

York Dükü Andrew ile 2001 yılında Epstein’ın çiftliğinde bir araya geldiğini söyleyen Giuffre, “O zamanlar 17 ya da 18 yaşındaydım. O iki günün ardından New York’a uçarak Epstein ve Maxwell ile buluştum. Onlar yaşadıklarımın detaylarını öğrenmek istediler ve onlara da anlattım. Prens’in çok mutlu kaldığını söyledim. Bana bir çanta içerisinde yaklaşık 1000 dolar verdiler. Benim yaşımda biri için 2 günlük çalışmanın sonucunda çok yüksek bir miktardı bu” açıklamasını da yaptı.