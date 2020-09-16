Er Özçalımlı’nin cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler ortaya çıktı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde usta birliğinde henüz 5 günlük askerken 1 Ağustos sabahı saat 05.00 civarında ölü bulunan er Osman Özçalımlı’nin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Babası Ahmet Özçalimli ise oğlunun ölmeden bir gün önce kendisini aradığını ve tehdit edildiğini söylediğini iddia etmişti. Özçalimli’nin asker arkadaşlarının ifadesi Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına girdi.

‘UYKUDA SAYIKLADI’

Tanık Jandarma Tabur Komutanlığında bölük çavuşu M.G., saat 01.15 civarında koğuşçunun yanına geldiğini belirterek “Osman uyurken ‘Ben hırsız değilim ben terörist değilim’ diye sayıkladığını söyledi. Gidip Osman’ı uyandırdım. Yarım saat kadar birlikte sigara içtik, sohbet ettik ama Osman bana yine bir şey anlatmadı. Saat 01.45 gibi Osman’ı yatağına yatırdım. Saat 02.15 gibi koğuşa 15/ 20 metre uzaklıktaki silahlıktan sesler duydum. Osman’ın odasına gittim. Osman ayakta koğuş kapısının hemen önünde uyurgezer vaziyette yine aynı şekilde sayıklıyordu. Osman’ı dürterek kendisine getirdim ve yatağına yatırdım. Saat 04.55 sıralarında koğuşu kontrol ettiğimde Osman uyuyordu. Saat 05.20 sıralarında haberi aldım” dedi.

O gece koğuşçu olarak görev yapan O. T. ise saat 01.15 sıralarında 02.00 nöbeti için askerleri uyandırmaya gittiğini belirterek “Osman yatağından kalkıp ben çıkarken yanıma geldi. Bana ‘Ben hırsız değilim bana hep bu şekilde bakıyorlar. Çanakkale’den fazladan diş fırçası getirdim, onlar benim kimseden almadım’ dedi. Ben de böyle olunca Osman’ı aldım çavuş M.G.’nin yanına götürdüm” dedi. M.G.’nin ifadesinin ilgili kısmına karşılık olarak O.T., “Ben Osman’ı yatağında sayıklarken bulmadım. Osman odaya girdiğimde uyuyordu. Ben çıkarken bir anda kalkıp yanıma geldi ve belirttiğim sözleri söyledi. Ben M.G’ye gidip ‘Osman uykusunda sayıklıyor’ demedim. Saat 03.15 sıralarında koğuşları tekrar gezdim Osman yatağında yatıyordu. Ben bir daha odaya girmedim. Saat 05.00-05.20 saatleri arasında odalarda nöbetçileri uyandırıyordum. Bu zaman diliminde yere düşme sesi duymadım” ifadelerini kullandı.

‘PROBLEMİ YOKTU’

Er olarak görev yapan B.K. ise Özçalımlı’yı acemi birliğinden tanıdığını belirterek, “İçine kapanıktı ama bir problemi yoktu. Bir hafta kadar önce buraya usta birliğine geldik. Birkaç gün sonra kulaklık çalınması muhabbeti oldu. Bu olaydan sonra Osman bize iki diş fırçam var, bana hırsız derler mi diye kendi kendine konuşmaya başladı” dedi. İfadesi alınan tanıkların tümü yere düşme sesi duymadıklarınısöyledi.