Erbakan'ın o sözlerine bir yalanlama daha

14 Eylül 2020 Pazartesi, 12:30

Doğruluk Payı, İstanbul Sözleşmesi hakkında tartışmalı ifadeler kullanan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın sözlerini inceledi.

Erbakan, 10 Eylül 2020 tarihinde Global TV’de yayınlanan Jülide Ateş ile 40 programına katıldı. Jülide Ateş’in “İstanbul Sözleşmesine neden karşısınız?” sorusunu cevaplarken, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğunu ancak kadına yönelik şiddet oranının en yüksek olduğu bölgenin yine İskandinav ülke grubunda yer alan Danimarka, Finlandiya ve İsveç’tir. Dünyada en çok tecavüz olaylarının 50 bin ile Finlandiya’da yaşanıyor.” ifadelerine yer verdi.

Doğruluk Payı'nın araştırmasında bu sözlere ilişkin olarak, "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri olmasına rağmen kadına yönelik şiddet oranının en yüksek olduğu yerler ulaştığımız verilere göre Danimarka, Finlandiya ve İsveç değildir. Kadına yönelik şiddetin en yüksek olduğu ülkeler Pakistan, Gine, Senegal, Benin, Yemen ve İran’dır. Ayrıca, dünyada tecavüz oranlarının en yüksek olduğu ülke de Finlandiya değildir" ifadeleri kullanıldı.

Doğrulama platformu Teyit.org da Erbakan'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığına ilişkin bir araştırma paylaşmıştı.



İşte o araştırma:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğunu bu duruma rağmen Danimarka, Finlandiya ve İsveç’in dünyada kadına yönelik şiddetin oransal olarak en yüksek olduğu yerler olduğunu söyledi.

The Global Gender Gap Index, World Economic Forum tarafından, 2006’dan beri cinsiyete dayalı eşitsizliklerin büyüklüğünü değerlendirmek ve zaman içerisindeki değişimi gözlemleyebilmek için yayınlanıyor. Bu endeks, ekonomik, eğitim, sağlık ve politik kriterlerin de içinde olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin farklarını karşılaştırıyor. Bu endekse göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yüksek olduğu ilk beş ülke İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç ve Nikaragua.

Fatih Erbakan cümlesinin devamında Danimarka, Finlandiya ve İsveç’in kadına yönelik şiddet oranlarının, dünyada en yüksek oranlara sahip ülkeler olduğunu da iddia ediyor. Dünyada kadına yönelik şiddet oranlarının en yüksek olduğu ilk beş ülke Pakistan, Gine, Senegal, Benin, Yemen ve İran’dır.

Dünya’da En Çok Tecavüz Olaylarının Yaşandığı Ülke Finlandiya mı?

Dünya genelindeki kadınların, yaklaşık olarak %35’i hayatları boyunca bir tür cinsel tacize maruz kaldığı tahmin ediliyor. Tecavüz ile ilgili verileri bulunan ülkelerin çoğunda, cinsel şiddete maruz kalan kadınların %40’ından daha azı yardım istiyor. %10’dan azı kolluk kuvvetlerinden yardım istiyor. Cinsel şiddete maruz kalan kadınlar, yaşadıkları şiddeti nadiren bildirdiği için şiddet rakamlarını tutarlı şekilde tutmak zor. Pek çok ülkede cinsel şiddet ve saldırıya karşı yasalar olmasına rağmen çoğu yetersiz oluyor ve uygulanmıyor.

Fatih Erbakan iddiası içinde, dünyada en çok tecavüz olaylarının yaşandığı ülkenin 50 bin ile Finlandiya olduğunu iddia etti. World Population Review’in yayınlamış olduğu 2020 “Rape Statistic By Country” araştırmasında, ilk sırada Güney Afrika yer alıyor. Güney Afrika’da 100.000 kişinin içinde 132 kişi tecavüze uğruyor. Finlandiya’ya baktığımızda ise 100.000 kişi içinden yaklaşık olarak 7 kişi tecavüze uğruyor.

Sonuç olarak, Toplumsal cinsiyet eşitliğinin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri olmasına rağmen kadına yönelik şiddet oranının en yüksek olduğu yerler ulaştığımız verilere göre Danimarka, Finlandiya ve İsveç değildir. Kadına yönelik şiddetin en yüksek olduğu ülkeler Pakistan, Gine, Senegal, Benin, Yemen ve İran’dır. Ayrıca, dünyada tecavüz oranlarının en yüksek olduğu ülke de Finlandiya değildir.