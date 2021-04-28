Erbaş açıkladı: "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak"

28 Nisan 2021 Çarşamba, 14:37

Camilerde kılınacak cuma ve vakit namazları, 'tam kapanma' adı altında alınan tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamalardan muaf oldu.

Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin konuşurken şunları söyledi:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."



'ZEKAT BUTONU'NU ANLATTI

"İslam'ın bir denge dini" olduğunu söyleyen Erbaş, konuşmasında, "Cenabıhak, Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz sünneti ile bunu bize öğretmiş. Buna zarar verecek şeyleri Kur'an haram olarak telakki etmiş. Efendimiz, bu haramları, bu yasakları, bu zararlı şeyleri tanıtmış. Zekat bu dengeyi sağlayan en büyük vasıtalardan birisidir" diyerek Diyanet'in 'zekat hesaplama' butonunu anlattı.



Erbaş, "Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zekatını nasıl hesap edebilecekler. Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve TDV'nin web sitelerinde zekat hesaplama butonu var. Zekat hesaplama butonuna tıkladığınız zaman o yönlendiriyor. Bugün biz talimat verdik, bütün müftülüklerimizin internet sitelerinde de zekat hesaplama butonu olacak. Oradan yapabilirler ya da en yakın müftülüğe gider kardeşlerimizin zekatını müftülükte arkadaşlarımız hesaplarlar." dedi.