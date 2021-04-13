Erbaş'tan zenginlere 'zekat' çağrısı: 55 milyar dolarlık potansiyel var

13 Nisan 2021 Salı, 12:53

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazan ayında Başkanlığın faaliyetlerine yönelik değerlendirmeler ile ramazanı evde geçireceklere tavsiyelerde bulundu.

Salgın nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de kalabalık iftar sofralarının kurulamayacağını, sahur ve iftarların evlerde ailelerle yapılacağını aktaran Erbaş, camilerdeki mukabele programlarına da imkan dahilinde katılım tavsiyesinde bulundu.

"MUKABELELER TEHLİKE OLUŞTURMAZ"

"Camilerdeki mukabele programlarının salgın noktasında herhangi bir tehlike oluşturacağını düşünmüyorum" diyen Erbaş, "Bir metre değil de 2, 3 metre mesafe oluşturulabilir. Vatandaşlar camilerde mukabeleye devam etme imkanı bulamıyorsa Diyanet TV'de günde birkaç sefer yayımlanan mukabele programlarını takip edebilir ve Diyanet Kur'an radyosunda sürekli okunan Kur'an-ı Kerim yayınlarını mukabele şeklinde dinleyebilirler. Bu noktada Kur'an ayı ramazanı bol bol Kur'an okuyarak değerlendirelim." ifadelerini kullandı.

"10 TRİLYON DOLARLIK ZEKAT FAKİRLİĞİ BİTİRİR"

İslam'daki 'zekat' ibadetine de sözü getiren Erbaş, zengin Müslümanların ramazan ayında zekat vermeyi teamül haline getirdiği belirterek Türkiye ve dünyanın "zekat potansiyeli"ne ilişkin rakamlar paylaştı. "Araştırmacıların ifadesine göre insanlar zekatını verse Türkiye'de fakir insan kalmaz." diyen Erbaş, "Türkiye'de 55 milyar dolarlık bir zekat potansiyeli var. Dünyadaki zekat potansiyeli 10 trilyon dolar. Eğer 10 trilyon dolar zekat verilse dünyada fakir fukara, garip gureba kalmaz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede zekatı hemen namazla birlikte anmasının hikmeti de budur. İnsanları kötülüklerden alıkoyma noktasında namaz ne kadar önemliyse yeryüzünde sosyal dengelerin muhafaza edilmesi noktasında da zekat o kadar önemlidir. Bu ramazanda zekat verecek kardeşlerimizin biraz daha cömertçe davranmasını tavsiye ederim." diye konuştu.



