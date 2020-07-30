Erbaş’tan bu kez de ‘Fetret’ benzetmesi

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açılışı sırasında Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumasının ardından caminin statüsünün müze olduğu yılları da “fetret devri” olarak tanımladı.

Ayasofya’nın ibadete açılması nedeniyle Müslüman dini liderlere mektup gönderen Erbaş şunları kaydetti: “Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah’a secde edilecek bir mekâna dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.”

İNCE’DEN ERBAŞ’A SUÇ DUYURUSU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okuması nedeniyle yapılan suç duyurularına bir yenisi daha eklendi. CHP’li Muharrem İnce, “Atatürk’e hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa sevk” gerekçeleriyle Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İnce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e alenen hakaret eden, din adamına yakışmayacak bir biçimde, yurttaşlarımız arasına nifak ve kin sokmaya cüret eden, anayasamızı, Diyanet İşleri Kanunumuzu, 5816 Sayılı Kanunumuzu kasten ve kamu gücünü kullanmak suretiyle ihlal eden şüpheli hakkında, şikâyetimiz kapsamında kovuşturma yapılarak, kamu davası açılmasını ve neticeten cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz.”

AYASOFYA CAMİİ’NE DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield, dün Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. Satterfield ve beraberindeki heyet saat 15.00 sıralarında Ayasofya Camii’ne geldi. Cami içerisine giren Satterfield ve beraberindekilere, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Satterfield, 1 saatlik ziyaretinin ardından camiden ayrıldı.

BU KİŞİ İSLAM’I TEMSİL EDEMEZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayasofya’yla ilgili tartışmaların ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” sözleriyle başladığını ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Atatürk’e lanet okumasıyla devam ettiğini söyleyen Özkoç “Bu gündemi biz oluşturmadık. Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuyan, Allah’ın değil Tayyip’in emirlerini yerine getiren bu Diyanet İşleri Başkanı bir dakika o koltukta oturmamalıdır. Bu kadar kendinden ve kişiliğinden taviz vermiş, ahlak kurallarını hiçe sayan bir kişi İslam’ı temsil edemez” dedi. Özkoç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın konuya ilişkin kullandığı “Ayasofya gibi bir yerde, bir cuma hutbesinde, herhangi bir yerde, biz lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak asla kabullenmeyiz” ifadelerinin “lanetin itirafı” olduğunu söyledi. Kalın’ın “Hilafet tartışması suni bir gündemdir” sözlerine de yanıt veren Özkoç “Bu yapay gündemi ortaya çıkartan ve büyüten Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı ve bir avuç besleme basındır” dedi. Özkoç, 16 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen sosyal medya düzenlemesine ilişkin ise yasanın bir sansür yasası olduğunu belirterek “AKP ‘Ben toplumun hafızasını silmek istiyorum’ diyor. Yeni kuşaklara geçmişte olan kirli dosyalarının açılmasını engellemek istiyor” ifadelerini kullandı.