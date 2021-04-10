Erbulak’tan Kardeş Eller projesine destek çağrısı

İzmit Belediyesi’nin sosyal hizmetler çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği dayanışma kampanyası Kardeş Eller projesine ünlü tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak’tan destek çağrısı geldi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
Erbulak’tan Kardeş Eller projesine destek çağrısı
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Erbulak, İzmit’te sosyal dayanışma kültürünü ve iyiliği sembolize edecek olan bu proje ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti: “İzmit’te çok güzel bir iyilik hareketi başladı. İzmit Belediyesi, Kardeş Eller adında bir platform kurdu. Bu platformun amacı: zor günlerde ihtiyacı olan ailelere destek olmak. Projenin Türkiye çapında bilinmesi bence çok önemli. Bu ülkede yaşayan bir kişi olarak bunu ben de çok önemsiyorum. Dünyada iyilikten üstün bir güç yoktur. Biz yardımlaşma kültürü olan bir ülkenin fertleriyiz. Bu projeyi hep birlikte büyütelim.”


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