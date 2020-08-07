Erdil Yaşaroğlu: Kaybettiğin 5 lira değil, 10 senen
Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize farklı bakış açısıyla yaklaşarak, "Kaybettiğin 5 lira değil, 10 senen" dedi.
Döviz kurunun artışı, Türk lirasının değer kaybetmesi sadece ekonomistlerin değil, sanatçıların da gündeminde. Bugün Dolar/TL 7,28, euro/TL 8,66 ile rekor kırarken, sosyal medyanın gündemi de bu oldu.
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ise Türk lirasının erimesiyle ilgili dikkat çeken bir tweet attı ve şöyle dedi:
“Diyelim ki 20 sene çalışıp 10 lira biriktirdin. Kötü yönetim yüzünden paranın değeri yarıya düştü. Elinde kaldı 5 lira. İşte burda kaybettiğin 5 lira değil, 10 senen.”
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