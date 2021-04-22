Erdoğan 2 AKP'li rektör daha atadı

22 Nisan 2021 Perşembe, 02:00

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin 2018’de Kırşehir’den, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in de 2011’de AKP’den Balıkesir milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Bartın Üniversitesi’ne ilk olarak 2017’de rektör olarak atanan Prof. Dr. Uzun ise odasından atlayarak intihar eden akademisyen Güneş Günay Sezer’in ailesinin, kendisi hakkında mobbing iddiası ile bulunduğu suç duyurusu ile gündeme gelmişti.

FETÖ ELEBAŞINA ‘SAYIN’ DEDİ

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan ve AKP’ye yakınlığı ile bilinen SETA Vakfı’nın Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörü olan Prof. Dr. Atilla Arkan, 21 Aralık 2013’te, Star gazetesinde yayımlanan yazısında, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için “sayın” ifadesini kullanıp Gülen’in, “28 Şubat post-modern darbesinin aktörlerinin sıkıştırmasıyla 1999’da Amerika’ya taşınmak zorunda kaldığını” savunmuştu. Yazısında, FETÖ’nün Amerika’da açtığı okulları inceleyen ve FETÖ’den “cemaat” diye bahseden Arkan, “Türkiye hükümeti ile ABD hükümetleri arasında politika benzerliği olduğu konumlarda Cemaat son derece önemli katkılarda bulunabilmektedir. Fakat iki ülkenin politikaları çatıştığında sıkıntı yaşamaktadır” derken, “Cemaatin sıkışmışlık içinde olduğunu” savunarak, “Cemaatin sıkışıklığını giderecek daha farklı çözümler üretmesi gerekmektedir” tavsiyesinde bulunmuştu. Arkan’ın, 1996-1999 yılları arasında Malezya İslam Üniversitesi’nde ikinci doktora çalışmasını yürütmesi de dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gibi isimler de 1990’lı yıllarda, Malezya İslam Üniversitesi’nde çalışmalar yapmıştı. l ANKARA