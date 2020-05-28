Erdoğan açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren birçok yasak kalkıyor

28 Mayıs 2020 Perşembe, 19:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs yasaklarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 65 yaş üstüne yönelik sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "20 yaş altıyla ilgili uygulamayı da 18 yaşa indiriyoruz" dedi.

Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat yasağını kaldırılacağını ve restoran, kafe, pastaneler, spor salonu gibi birçok işletmenin de yeniden açılacağını belirtti.

Erdoğan'ın yasaklara ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz."

"İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakım evleri 1 Haziran’da açılacak."

"Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarınca takip edilecek."

"65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve Pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olması devam edecek."

"İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında bulunabilecektir."

"20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı Çarşamba-Cuma günleri 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak."

"1 Haziran’dan itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00’ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır."

"Turizm tesislerinin bünyesinde işletmeler saat sınırlamasına tabi değildir. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsamı ve saati ayrıca değerlendireceğiz."

"Plajlar, milli parklar, bahçeler 1 Haziran’da faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri de 1 Haziran’da açılıyor. Hayvan satış yerleri 1 Haziran, hipodromlar 10 Haziran’da yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır."

"Deniz turizmi balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır."

"Sürücü ve benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek."

"Açık havada konserler yine saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecektir. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacaktır."