Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

09 Şubat 2021 Salı, 21:03

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplanmış halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görüldü.

Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.