Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü

Göbeklitepe yakınlarında Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazan gizemli monolitin sırrı çözüldü. Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 21:03
Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü
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Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplanmış halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görüldü.

Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.


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