Erdoğan açıkladı: Gizemli monolitin sırrı çözüldü
Göbeklitepe yakınlarında Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazan gizemli monolitin sırrı çözüldü. Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.
Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada 4 gün önce toprağa saplanmış halde bulunan metal blokun (monolit) kaldırıldığı görüldü.
Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mili Uzay Programını dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak ayı gör" diyerek o bloğun uzay programı için oraya konulduğunu işaret etti.
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