Erdoğan açıkladı: Haziran'da normalleşmeyi hedefliyoruz

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:20

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

HAZİRAN'DA NORMALLEŞME

Salgın döneminde dünya ekonomileri bir kaç istisnai dışında çok ciddi daralmalar aşadı. Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladık. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ülke ve bölgelerde açılma imkanı buldu.

Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.

İHRACAT RAKAMLARI

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 33,1 artışma 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım taleplerinde ciddi bir artış görüyoruz.

ABD İLE İLİŞKİLER

ABD ile müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz. Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz.

YENİ ANAYASA

Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum. 2023'e giden süreçte ülkemizi darbe anayasasından kurtararak yeni bir sivil anayasa hazırlığımızı ilan ettik.