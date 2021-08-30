Erdoğan açıkladı: MSB ile TSK aynı çatı altında toplanacak

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi temel atma töreninde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin karargahlarını aynı çatı altında toplayacak olan projeyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesi’nin temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmemizi önemli bir mesaj olarak görüyorum. Türkiye’nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi bir hale getirmiştir. Bunu da gerek bakanımla gerek Genelkurmay Başkanım ile enine boyuna değerlendirdik ve dedik ki bize müşterek bir merkez gerekiyor.

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.

"Böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesi’nin temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmemizi önemli bir mesaj olarak görüyorum. Türkiye’nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçları tüm birimlerin ortak bir çatı altında yakın koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi bir hale getirmiştir. Bunu da gerek bakanımla gerek Genelkurmay Başkanım ile enine boyuna değerlendirdik ve dedik ki bize müşterek bir merkez gerekiyor.

Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyecek. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız."

AÇILIŞI DUYURDU

Erdoğan, merkezin açılış tarihini de şu ifadelerle duyurdu:

"Amacımız 19 Mayıs 2023 tarihinde bu projeyi açmaktır. Savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içinde, dağınık, sağda solan falan bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız."

"FETÖ'YE DE SESLENİYORUM"

"Maruz kaldığımız asimetrik tehdidin en alçak tezahürü olan FETÖ'nün başlattığı darbe girişimlerine verilen gizli-açık desteklerdir" diyen Erdoğan, "Ben FETÖ'ye de sesleniyorum: Çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. 15 Temmuz şanlı direnişiyle bu toprakların ancak aynı şekilde elde edebileceğini cümle aleme tekrar ilan ettik. 15 Temmuz öncesindeki ve sonrasındaki tüm terör saldırılarıyla son istiklal harbimizin sembolüdür." ifadelerini kullandı.