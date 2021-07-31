Manavgat'tan acı haber! Yangına müdahale eden 2 işçi yaşamını yitirdi

Son dakika... Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:22
Manavgat'tan acı haber! Yangına müdahale eden 2 işçi yaşamını yitirdi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 personel alevlerin arasında kaldı. İşçilerden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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