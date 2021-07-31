Kılıçdaroğlu: Erdoğan talimatı veremedi herhalde ki ülke yandı kül oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki yangınlara ilişkin, "Erdoğan talimatı veremedi herhalde ki ülke yandı kül oldu!" sözleriyle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:36
Kılıçdaroğlu: Erdoğan talimatı veremedi herhalde ki ülke yandı kül oldu
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Gece saat 02.00'de paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benden söylemesi, halkımız 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' kalıbınızdan çok sıkıldı" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ERDOĞAN TALİMATI VEREMEDİ HERHALDE..."

Benden söylemesi, halkımız “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” kalıbınızdan çok sıkıldı. Bir ülke liyakatli kadrolarla yönetilir, tek kişi talimatları ile değil. Erdoğan talimatı veremedi herhalde ki ülke yandı kül oldu!


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