Kılıçdaroğlu: Erdoğan talimatı veremedi herhalde ki ülke yandı kül oldu

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:36

Gece saat 02.00'de paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benden söylemesi, halkımız 'Cumhurbaşkanımızın talimatıyla' kalıbınızdan çok sıkıldı" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ERDOĞAN TALİMATI VEREMEDİ HERHALDE..."

Benden söylemesi, halkımız “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla” kalıbınızdan çok sıkıldı. Bir ülke liyakatli kadrolarla yönetilir, tek kişi talimatları ile değil. Erdoğan talimatı veremedi herhalde ki ülke yandı kül oldu!