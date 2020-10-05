Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:20

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizi de olumsuz etkilemektedir. Hamdolsun her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Salgın sürecinde sağlık altyapımız, sistemimiz, teşhis ve tedavi protokolleri ile takdire şayan bir farklılık ortaya koyduk".

MUHALAFETİ HEDEF ALDI

"Millitemizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı değersizleştirme gayretinde olanlar, muarrızlarımıza malzeme sağlamayı misyon eden bir güruh her konuda olduğu gibi burada da ortaya çıktı. Ülkemiz pekçok alanda çifte standarda maruz kalır, bunlar karşımızdakilerle birlikte hareket eder. Ekonomimize tuzaklar kurulur, felaket tellallığı ile hasımlarımızın değirmenine su taşır."

"Hastane açarız, beğenmezler. Fabrika açarız, kulp takarlar, Yol, otoyol, metro açarız burun kıvırırlar. Halbuki böyle bir dönemde dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya, sivil toplum gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır. Bu anlayışının ülkemizde de bir an önce tesisini temenni ediyoruz."

"Aslına bakarsanız bu hizmetlerden en çok faydalananlardır. Konya'da şehir hastanemizin açılışını yaptık. Salgın döneminde sadece İstanbul'da donatılmış 5 hastaneyi hizmete sunduk. Her türlü yapıcı tenkide saygımız vardır. Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı, ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Karşımızdakilerin de aynı anlayışa sahip olmaları şartıyla herkese kalbimiz ve kapımız açıktır."

"SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ"

"Karşımızdaki en tatsız manzaranın sorumlusunun biz olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Suimisal emsal olmazdan hareketle biz bunlara bakmıyoruz. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ne istediğidir. Milletimiz bize 18 yıldır olduğu gibi bugün de durmak yok, yola devam diyoruz. Bu anlayışla salgının sağlık boyutu yanında diğer tüm etkileri azaltmaya başlayan pekçok tedbiri, teşviki hayata geçirmeyi sürdürüyoruz."

YÜZ YÜZE EĞİTİM

"Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletiyoruz. İlkokul ikinci üçüncü ve dördüncü sınıflarda yüz yüze eğitime belirlenen kurallar çerçevesinde geçilecek. Ortaokul 8 ve lise 12’inci sınıflarda yine belirlenenle kuralarla çerçevesinde yüz yüze eğitime geçilecek. 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlıyoruz."



KÖY OKULLARI

"Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Diğer okullanrla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız."

YERLİ AŞI

"Yerli aşıda oldukça ileri düzeye gelindi. Yapılan yatırım, verilen destek ve hazırlanan yol haritaların birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Araştırma kuruluşlarımızın planlamalarının, verdikleri desteklerin önemi, altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır. Üretim konusunda altyapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesini buluyor. Bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. Önümüzdeki hafta 1000 dozu aşı insan çalışmaları için üretilmiş olacaktır."