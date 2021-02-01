AKP kongresinde o şarkı çalındı: Erdoğan 'baba'ları karıştırdı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 14:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya İl Kongresi'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'ın konuşması sonlandıktan sonra kongre salonunda Müslüm Gürses'in "Seni yazdım" isimli şarkısı çalındı.

Erdoğan, şarkı çalınırken sözlere gönderme yaparak "Hasret kalmışız bugünlere" dedi, şarkıyı söyleyenin ismini anmak isterken "Bir taraftan Orhan baba, bir taraftan marşlarımız" ifadelerini kullandı. Erdoğan şarkı devam ederken, söyleyen sanatçının ismini ikinci defa karıştırarak "Buradan Orhan babaya sağlık, hanımefendisine sağlık" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, kongre salonundakileri 'Rabia' işaretiyle selamladığı kısa sürenin sonunda da "Bu arada tabi bu vesileyle Müslüm babaya bir selam göndermemizde var" diye ekledi.

Erdoğan'ın selam gönderdiği Müslüm Gürses, 2013 yılında yaşamını yitirmişti.