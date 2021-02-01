SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki istifalara ilişkin ilk açıklama

01 Şubat 2021 Pazartesi, 14:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şunlar:

"AK Parti emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır, 19 yıldır olduğu gibi bugün de umudun ve cesaretin simgesidir. Maziden atiye kurulan köprünün kilit taşıdır. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil ortak hedeflerin, ideallerin buluşturduğu insanlarız. Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum.

CHP'DEKİ İSTİFALARA İLİŞKİN KONUŞTU

Gençlerin heyecanı ile emektarların tecrübesini bir arada eritip, geçmişten aldığımız güç ile geleceğe yürüyoruz. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Her gün olmadık yalanlarla bize saldırıyorlar.

"Külliye'ye giden CHP'li" yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Sonra bu kuyruklu yalanların CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ortaklık yerine bize saldırıyorlar. Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında hiçbir ilişkinin, bağı olmadığını söyleyecekler.

Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle hangi kirli pazarlıkları yaptığınız görüyor. Menemen'i gizleyebilir misiniz? CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Bu millet, 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır Anneleri'ni bir kez olsun ziyaret etmediğinizi biliyor.

CHP VE CHP'LİLERİN EYLEMLERİ: "SİYASİ ARSIZLIKTIR"!

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için, Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü, terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Ne CHP Genel Başkanı ne de başka bir yönetici Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gitmedi. Devletin valisine, kaymakamına, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine kadar militan iftirası atarken, teröriste 'Arkadaş' diyerek koruma yarışına girdiler. Bu siyasi arsızlıktır.

BİZ BU HALİNDEN MEMNUNUZ

Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta pot kıran gaf ebesi bu CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Biz Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bu hale getirilmesine gönlümüz izin vermiyor. Bizim sıkıtımız demokrasimiz, Türk siyaseti adınadır. Yoksa mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bunların çapı, kalibresi bizim için ölçü değildir.

AYRILANLARI YENİDEN KAZANALIM

Üye sayısı 11,5 milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz, kimseye husumet beslemiyoruz. Teröre, sapkınlığa bulaşmadıkça, her görüşe, fikre saygılıyız. Birliğimizi, beraberliğimizi hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Salgın şartlarına rağmen son 1 yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın üye kazandırdık. Yarıdan fazlasını 18-35 yaş gençlerimiz oluşturuyor. Bunu üst aşamaya taşımamız gerekiyor. Büyük kongreye kadar 1,3 milyon üye yapmakta hazır mıyız?

Partimizden uzaklaşmış ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden saflarımıza kazandıralım. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanacağız. Buna dikkat edeceğiz. Büyük kongre sürecimizi bir fırsat olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde bu doğrultuda çok sıkı bir çalışma ortaya koymanızı bekliyorum.



















