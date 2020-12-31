Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 16:35
Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. 

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.


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