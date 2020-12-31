Erdoğan Bahçeli ile telefonda görüştü

31 Aralık 2020 Perşembe, 16:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.