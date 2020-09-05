Erdoğan Barzani ile görüştü

05 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Barzani’nin ziyaretinin, Türkiye’nin Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz’de gerginlik yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak’a yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkat çekti.

Macron, Bağdat’ta Barzani ile de görüşmüştü. Macron temasları sırasında Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunmuş, “Türkiye, giderek Irak’ın içişlerine daha çok karışıyor” demişti.

PKK İLE ORTAK MÜCADELE KONUŞULDU

Barzani ile beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sabah kahvaltısı yaptı. Rudaw’ın haberine göre Barzani’ye ziyaretinde, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Kürdistan Bölgesi Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Kıdemli Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa da eşlik etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, “IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyeti konuk ettik. PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık” ifadelerini kullandı. Kahvaltının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barzani’yi kabul etti. Basına kapalı görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.