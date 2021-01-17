Erdoğan Bayraktar 'haram mal' ve 'itibar' öğütleri verdi, Dilek Özçelik hatırlatılınca açıklama yaptı

17 Ocak 2021 Pazar, 13:23

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından manidar paylaşımlarda bulundu.

Erdoğan Bayraktar, takipçilerine "Akrabalık haklarını gözetin, yoksula, kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın!" diye "öğüt"lerde bulundu. Bayraktar daha sonra da "Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak, zamanı gelince, parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" diye de ekledi.

Eski AKP'li bakan, paylaşımı üzerine kendisine 27 yaşında kanserden ölen Dilek Özçelik'i hatırlatan bir takipçisine de yanıt verdi. Bayraktar, o dönem büyük tepki çektiği olayla ilgili "Edirne Belediyesi’nden çıktık. Dilek'in Bana dediği şu 'Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum'. Ben de yanımdaki Vali’ye talimat verdim 'Kızımızla ilgileneceksin' ve cebimdeki yaklaşık üçbin kirayı verdim. Sağlık Bakanından takip edeceğimi söyledim. Daha sonra parayı iade etti" açıklaması yaptı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ve Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne'de kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

Bakan Bayraktar'ın cebine koyduğu parayı "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diyerek iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllardır kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, 2018 yılında, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak Özçelik, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.