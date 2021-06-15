Erdoğan-Biden görüşmesi dünya basınında: ‘S-400 açıklaması liranın dolar karşısındaki değer kaybını artırdı’

15 Haziran 2021 Salı, 10:47

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, Ankara-Washington hattındaki krizin gölgesinde ilk kez Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde bir araya geldi.

Başta Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri olmak üzere, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, FETÖ, Washington’ın terör örgütü PKK/YPG’ye desteği, Suriye iç savaşı, Halkbank davası, 1915 olaylarının Washington yönetimi tarafından “soykırım” olarak nitelendirilmesi ve Ankara’ya yönelik insan hakları ihlali eleştirileri itilaflı konular arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki kritik müzakere başlıklarından biri de Afganistan.

Erdoğan, dünkü açıklamasında, ABD Başkanı’nın 1915 olayları ile ilgili “soykırım” kelimesini kullanmasının görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusuna, “Hamd olsun hiç gündeme gelmedi” yanıtını vermiş ve Türkiye’nin S-400 konusunda duruşunun değişmediğini teyit etmişti.

Biden-Erdoğan görüşmesi dış basınının gündeminde geniş yer buldu.

BLOOMBERG: TÜRK LİRASI'NIN DEĞER KAYBI ARTTI

Bloomberg, Erdoğan’ın S-400 açıklamasını ön plana çıkardı. Haberde, “Erdoğan, ülkesinin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusundaki duruşunun değişmediğini söyledikten sonra, Türk lirasının dolar karşısındaki kayıpları arttı” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Türk lirasında yerel saatle 21.30 itibarıyla yüzde 0.9'luk bir değer kaybı yaşandığı ve dolar kaşsısındaki değerinin 8.4655'e düştüğü bilgisine yer verdi.

Bloomberg, Erdoğan'ın S-400 açıklamasına ilişkin olarak, “Transatlantik ittifakın en büyük iki ordusuna sahip iki ülke arasındaki bağları gerginleştiren kilit bir konuda atılım umutları suya düştü” yorumunu yaptı.

REUTERS: İP UCU VERİLMEDİ

İngiliz haber ajansı Reuters’ın Erdoğan ve Biden’ın açıklamalarına yer verdiği haberde, “Sorunlu ilişkilere sahip iki ülkenin liderleri Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından neredeyse altı ay sonra ilk defa NATO zirvesi esnasında yüz yüze görüştü” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Erdoğan-Biden görüşmesi ile heyetler arası görüşmeler pozitif ve verimli olarak nitelendirildi, ancak "İlişkilerdeki sorunları nasıl aşacaklarına dair ipucu vermediler” yorumu yapıldı.

WSJ: SERT BİR DURUŞ SERGİLEME SÖZÜ VERDİ

Wall Street Journal, “Biden ve Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerini sıfırlama girişiminde buluştu” başlığıyla bir analiz hazırladı. Haberde, “İki NATO müttefiki, Libya'dan Suriye ve Afganistan'a kadar dünya çapında güvenlik çıkarları üzerinde bir konsensüs arayarak yıpranmış bir ilişkiyi onarmaya çalıştı” denildi.

Haberde, “Biden, NATO müttefiki ve ABD güvenlik ortağı rolüne rağmen, Türkiye de dahil olmak üzere otoriter olarak gördüğü hükümetlere karşı sert bir duruş sergileme sözü verdi” ifadelerine yer verildi.

“Erdoğan, koronavirüs salgınıyla sarsılan bir ekonomiye sahip ve mart ayında Merkez Bankası Başkanını görevden almasının etkileri de dahil olmak üzere bir dizi iç baskıyla karşı karşıya” ifadelerine yer verilen analizde, “ABD ile güçlü bir ekonomik ve siyasi ilişki, ülke içindeki sermayeyi güçlendirmeye yardımcı olacaktır” yorumu yapıldı.

WSJ, Türkiye'nin ayrıca, “Biden'ın Çin ve Rusya'nın etkisine karşı koymak için müttefiklerini bir araya getirme stratejisinde oynayabileceği potansiyel bir role sahip” ifadelerine yer verdi.