Erdoğan 'keyif çayı' dağıtırken tır ve kamyon şöförleri isyan etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Elazığ'daki programı sırasında şehre ağır vasıta araçların giriş çıkışı yasaklandı. Tır ve kamyon şöförleri, "Bu ülkenin vergisini veren kamyoncu dağ başında aç ve soğukta saatlerdir bekliyor" diyerek tepki gösterdi.
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak’ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşma yaptığı alanda sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı görüldü.
AKP'li Cumhurbaşkanı ve ekibi, konuşmanın sonunda depremzedelere otobüsünün üstünden 'keyif çayı' attı.
Kalabalığı "siz iç içe duruyorsunuz" diye uyaran Erdoğan, daha sonra ise "Ben de size keyif çayı getirmiştim. Rizeliyim ya" diyerek çay dağıtımı yaptı.
ŞOFÖRLER İSYAN ETTİ
Erdoğan depremzedelere çay dağıtırken, şehrin bir başka noktasında ise TIR ve kamyon şöförlerinin tepkili bekleyişlerinin olduğu öğrenildi. Ağır vasıta araçların şehre giriş çıkışlarının engellenmesi nedeniyle saatlerce kontak kapatıp bekleyen şöförler, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle tepki gösterdi.
Şöförlerin video ile kaydettiği durumun görüntülerini CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım paylaştı.
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