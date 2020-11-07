Erdoğan, CHP'yi hedef aldı:
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş'ta AKP İl Kongresi'ne katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef alan Erdoğan, "Türkiye maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı nedeniyle çok önemli fırsatları kaçırmıştır. Bunun faturası hep millete çıkarılmıştır" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi gibi kritik bir süreçten geçiyoruz. Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla ülkemize barış getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en önemli göstergesidir. Kadın üye sayımızın 5 milyon 250 bine ulaşması bu mücadeleye kadınlarımızın da sahip çıktığının göstergesidir.
Önemli bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Kaderimizi, istikbalimizi milletimizin kaderi ve istikbaliyle bir görüyoruz. Son 2-3 yılda teşkilatlarımızı yeni isimlerle güçlendirirken ahdi vefayı da elden bırakmadık.
Kuruyan dallar budandıkça hedefe daha güvenle ilerliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin verdiği güçten başka bir şey aramadan yolumuzda yürüyoruz.
CHP'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı nedeniyle çok önemli fırsatları kaçırmıştır. Bunun faturası hep millete çıkarılmıştır. Biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik.
Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı. İktidara gelmemizi sağlayan 3 Kasım 2002 seçiminden bu yana yaşadıklarımızı, kurulan tuzakları hatırlayın. Provokasyonları hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın.
CHP ne diyor, 'borçlanın' diyor. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz. İşte CHP'nin dediği gibi biz IMF'den borç alsaydık, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta hazsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı.
KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu.
Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve Kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız."
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