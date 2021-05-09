Erdoğan çözeceğiz dedi, Yargıtay dosyayı kapattı!

09 Mayıs 2021 Pazar, 13:40

Yargıtay, Cemil Kırbayır’ın 12 Eylül 1980 darbesinden sonra gözaltında kaybedilmesi ile ilgili olarak 2014 yılında yeniden soruşturma açılmasını sağlayan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu. Daire, 1980’de işlenen suçla ilgili zamanaşımının 2002 yılında dolduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın “kanun yararına bozma” talebini yerinde buldu.

Kısadalga.net isimli sitenin haberine göre; Yargıtay, kamu görevlilerinin işlediği öldürme suçlarında zamanaşımı işlemeyeceğine ilişkin 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile 12 Eylül döneminde işlenen suçlarla ilgili dokunulmazlık sağlayan Anayasa’nın geçici 15. Maddesinin kaldırılmasına ilişkin 2010 Anayasa değişikliğinin dosyanın zamanaşımına girmesine engel oluşturmayacağını savundu. Böylece, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cemil Kırbayır’ın annesi Berfo Kırbayır’a verdiği söz de gerçekleşmemiş oldu.

2010'DA TEKRAR SORUŞTURULMUŞTU

Kırbayır ailesinin avukatlarına 2002 yılında verilen takipsizlik kararı 2014’de tebliğ edilince bu iki Anayasa değişikliği nedeniyle dosyanın yeniden açılması ümidi doğdu. Avukatların yasal süresi içinde yaptıkları “takipsizlik kararının kaldırılması” talepli itiraz, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme kararında “2010 yılından önce Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan geçici 15. maddesi gereğince 12 Eylül 1980 tarihinde meydana gelen olaylardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılmasının mümkün olmadığı, ancak 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile geçici 15. Maddenin yürürlükten kaldırıldığı ve artık o döneme ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapmanın mümkün hale geldiği, bu nedenle dava zamanaşımının soruşturma ve kovuşturma yapılmasının mümkün hale geldiği, 12 Eylül 2010 tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı" belirtildi.

2014'TEN BU YANA HİÇBİR ADIM ATILMADI

2014 yılında Kırbayır dosyasını yeniden açan bu karardan sonra soruşturmayı yürütmekle görevli Kars Başsavcılığı ise faillerin yargılanması için hiçbir adım atmadığı gibi Adalet Bakanlığı’na başvurarak zamanaşımı nedeniyle dosyanın kapatılması için kanun yararına bozma yoluna gidilmesini istedi. Adalet Bakanlığı, 25 Şubat 2020’de, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının “kanun yararına bozulması” talebiyle Yargıtay’a başvurdu.