Erdoğan, "Cuma müjdeleyeceğiz" dedi, Petkim ve Tüpraş hisseleri hareketlendi

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:07

Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü müjde vereceğim" açıklaması farklı bir beklenti daha yarattı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, borsada hareketlilik arttı. BIST yüzde 2'yi aşan primle 1,115 seviyesine yükseldi