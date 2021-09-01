Erdoğan'dan anayasa açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu. Erdoğan, "Cumhur ittifakı olarak yeni anayasa çalışmalaırmızı ilerletiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 18:39
Erdoğan'dan anayasa açıklaması
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Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

  • Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak.
  • 15 Temmuz, demokrasi tarihinde yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. 
  • Adaleti sadece duruşma duvarlarına tahsisli bir alan olarak görmeyeceğiz.
  • Adalet hakkı yerine koymaktır ve sadece mahkemelerde değil hayatın her alanında aranması gerekn başlıca şarttır. 
  • Adalet teşkilatımızı ve milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

  • Yargının kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olması gerektiğine inanıyorum. 
  • Haktan, hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz, amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz.
  • Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yaptığımız değişiklikle güçlendirdik.
  • Yeni yasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

  • Cumhur ittifakı olarak yeni anayasa çalışmalaırmızı ilerletiyoruz. Gönlümüz ister ki tüm siyasi partiler birlikte yapalım.
  • Arkadaşlarımız kısa zamanda yeni yargı paketini meclisin gündemine getirecek. 
  • Önümüzdeki yılın ilk aylarında hazırlığımızı milletin takdirine sunmak da kararlıyız.
  • Yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız. 
  • Diğer partili arkadaşlarımızın da metinlerini bekliyoruz.

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