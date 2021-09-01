Erdoğan'dan anayasa açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası açılışında konuştu. Erdoğan, "Cumhur ittifakı olarak yeni anayasa çalışmalaırmızı ilerletiyoruz" dedi.
Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Ankara'ya şanına ve tarihine yakışır bir adliye binası kazandırmakta kararlıyız. Proje çalışmaları bitmek üzere, inşallah yıl bitmeden temeli atılacak.
- 15 Temmuz, demokrasi tarihinde yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir.
- Adaleti sadece duruşma duvarlarına tahsisli bir alan olarak görmeyeceğiz.
- Adalet hakkı yerine koymaktır ve sadece mahkemelerde değil hayatın her alanında aranması gerekn başlıca şarttır.
- Adalet teşkilatımızı ve milletimizi rahatlatacak yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.
KADINA YÖNELİK ŞİDDET
- Yargının kamusal tartışmaya katkı sunan her türlü eleştiriye açık olması gerektiğine inanıyorum.
- Haktan, hukuktan asla vazgeçmeyeceğiz, amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz.
- Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yaptığımız değişiklikle güçlendirdik.
- Yeni yasa konusundaki süreci de yakından takip ediyoruz.
ANAYASA ÇALIŞMALARI
- Cumhur ittifakı olarak yeni anayasa çalışmalaırmızı ilerletiyoruz. Gönlümüz ister ki tüm siyasi partiler birlikte yapalım.
- Arkadaşlarımız kısa zamanda yeni yargı paketini meclisin gündemine getirecek.
- Önümüzdeki yılın ilk aylarında hazırlığımızı milletin takdirine sunmak da kararlıyız.
- Yargı reformu çalışmalarımızı hızlandıracağız.
- Diğer partili arkadaşlarımızın da metinlerini bekliyoruz.
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