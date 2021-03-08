Erdoğan: 'En az hasarla atlatan nadir ülkelerden biriyiz'

08 Mart 2021 Pazartesi, 15:17

Covid-19 salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor. Aşı uygulaması devam eden Türkiye'de can kaybı 2,78 milyonu buldu. Pandeminin ekonomiye olumsuz etkileri de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da başlayan 11. Boğaziçi Zirvesi'ne videokonferans yoluyla katıldı. Salgının çok geniş alanı etkilediğini söyleyen Erdoğan, "ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar birçok alanı olumsuz etkiliyor" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında 'Türkiye, uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalarla salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir' cümlesi dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullandık.

-Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere sosyal koruma kalkanıyla milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık.

-Türkiye, 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır.

-Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir başarı tablosuyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin de arttığını görüyoruz.

-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız.

-Yatırımların miktarı kadar kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız.

-Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren 'etki yatırımları', insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatıyla buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz.

-Zirvede, 'Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyorum. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz.