Erdoğan, Erbakan'ın mezarını ziyaret etti

19 Ocak 2021 Salı, 13:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki mezarında ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği görüldü.