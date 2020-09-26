Erdoğan Gaziantep'te de halka çay dağıttı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 20:43

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi bölgesi açılışı için Gaziantep'te olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otobüsünden halka çay dağıttı. Erdoğan'ın çay dağıttığı anlarda sosyal mesafeye uyulmaması dikkat çekti. Daha önce de sel felaketinin yaşandığı Giresun'da otobüsün üstünden halka çay dağıtan Erdoğan eleştiri odağı olmuş ve yurttaşların sosyal mesafeye uymadığını belirterek onları suçlu bulmuştu.

"TÜRK EKONOMİSİ YENİ REKORLARA KOŞMAYA DEVAM EDECEKTİR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

"Uluslararası şirketlerin alternatif üretim üssü arayışlarında Türkiye'nin adı artık daha fazla zikrediliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü, sağlık ve ulaşım altyapısıyla ülkemizin yıldızı daha çok parlıyor. Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir

"Kim 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde özel sektörü düşmanlaştırıyorsa onun ülkemizin kalkınmasıyla ilgili hassasiyeti yoktur. Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır" diyen Erdoğan, "Her kim devlet ile özel sektörün işbirliğini acımasızca eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi yurt dışına bağımlı kılmaktır. Kalkınmayı, güçlenmeyi savunan özel sektöre düşmanlık yapmaz