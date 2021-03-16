"Erdoğan genel başkanlığı bırakacak" iddiasına AKP'den açıklama
AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanlığı bırakacağı iddialarına ilişkin, "En ufak bir ihtimal söz konusu olamaz" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında partisinin 7. Olağan Büyük Kongre'sine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yaşanacak değişikliklere yönelik soru üzerine Kandemir, "Genel Başkanımız bir çalışma yapıyor, Cumhurbaşkanımız tüm toplumu kuşatan bir kadroyla çıkacak muhakkak toplumun huzuruna. 2023 bir kader seçimi, gerçekten de öyle. Yani şöyle bir adım geriden baktığımızda çevremizde yaşananlar, dünyada yaşananlara, Türkiye'nin kendi içerisindeki tartışmalara baktığımızda 2023'ün bir kader seçimi olduğunu zaten hep beraber görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Kandemir, Erdoğan'ın MKYK listesi için titiz bir çalışma yapacağını ileri sürerek, "İnşallah 24'ünde görmüş olacağız ve evet işte bu kadro Türkiye'yi 2023'e, 2024'e taşıyacak kadrodur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın kongrede AKP Genel Başkanlığı'na aday olmayacağına dair iddiaların hatırlatıldığı Kandemir, "En ufak bir ihtimal söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımız bizim hareketimizin doğal lideri, aynı zamanda Genel Başkanımız hem parti teşkilatlarımızın hem partimizin en büyük gücü ve bizim ilhamımız, bir yanıyla en büyük gücümüz, aynı zamanda ilhamımız. Cumhurbaşkanımızın Genel Başkanlığında bizim daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz ve başaracak çok hedefimiz var önümüze koyduğumuz. Yani bunların tabii nereden doğduğunu hiç bilemiyorum ama asla böyle bir şey söz konusu değil" karşılığını verdi.
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