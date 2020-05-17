Erdoğan hedef gösterdi, CHP’li Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı!

17 Mayıs 2020 Pazar, 09:08

Adana'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine kimlik sorduğu için yaşanan tartışma sonucu ailesiyle gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "PKK" benzetmesi üzerine tutuklandı.

Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi çıkarılan Yıldırım, savunmasında olay sırasında kendisinin darp edildiğini ve tartıştığı kişinin kaymakam olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Darp öncesinde silahını çekti, mermiyi silahının ağzına verdi. Silahı kardeşimin karnına doğrulttu. Daha sonra ben ne yapıyorsun diye sorduğumda silahı havaya kaldırdı. Ben kaymakamım dedi. O olay yaşandıktan sonra ben kendim 155’i aradım. Polisler geldi” dedi.

Mahkeme “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan Yıldırım hakkında tutuklama kararı verirken, Yıldırım’ın “Aramızda itiş kakış oldu” ifadesini ise tevili ikrar olarak değerlendirdi. Mahkeme kararında Yıldırım’ın koronavirüs salgını sırasında yardımları engellemeye çalıştığını ileri sürerek, “Şüphelinin Yüreğir Kaymakamı ve Kaymakam korumasının üzerine yürüdüğüne dair tanık beyanı dikkate alındığında şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesini varlığını gösteren somut delillerin bulunması…” ifadelerine yer verdi ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs Perşembe günü Yıldırım, annesi, babası ve kardeşi ile iftar sonrası yürüyüş yaparken Yüreğir Kaymakamlığı önünden geçtiği esnada, kaymakamlık önünde sivil şahısların bir kamyondan patates, soğan indirerek Yüreğir Belediyesinin zabıta ve park bahçeler araçlarına yüklediğini görmesi üzerine; nedenini anlamak için yaklaşarak şahıslara “Kolay gelsin. Hayırdır nereye dağıtıyorsunuz” diye sorduğunu belirtti.

Çıkan tartışma üzerine silahını çekerek CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım ile ailesine doğrultan kişinin ise Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün koruması olduğu iddia edildi. Olay sırasında Eren Yıldırım polis çağırdı. Ancak, olay yerinde olmayan Kaymakam'ın şikayetçi olması üzerine Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

YAKALAMA KARARI

Ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yapmasının ardından savcılık tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti ve yakalama kararı çıkarıldı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, olayla ilgili “Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı” açıklaması geldi.

Yakalama kararı üzerine teslim olan Yıldırım, mahkeme kararıyla tutuklandı.