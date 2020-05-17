Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Çelik: 'Savcı ve tutuklayan hakim hakkında suç duyurusunda bulunacağız...'
Avukat Celal Çelik, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım hakkında açıklama yaptı: Kılıçdaroğlu'na karşı linç girişiminde 1 kişiyi tutuklamayan Yargı, talimata ses verdi. Hukuksuzlukların hesabını soracağız...
Cumhuriyet Halk Partisi Avukatı Celal Çelik, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumasının silah çektiği ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'nde yaptığı konuşmada hedef göstermesinden sonra serbest bırakılmasına rağmen tekrar tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım hakkında açıklama yaptı.
Celal Çelik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;
RTE’nin Yargıya verdiği talimat ve RTE Yargısından anında görüntü!
Lanet olsun! CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım tutuklandı! @kilicdarogluk‘na karşı linç girişiminde 1 kişiyi tutuklamayan Yargı, talimata ses verdi! Hukuksuzlukların hesabını soracağız!
CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ı, hukuksuzca tutuklamaya sevk eden Savcı ve tutuklayan Hakim hakkında suç duyurusunda bulunacağız!
HSK’ya sunacağımız dilekçede; Çubuk Linç Girişimi soruşturmasındaki Savcının tutumuna değinerek çifte standarta izah isteyeceğiz!
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