Erdoğan için "Allah gibi" diyen Ağar'a yeni görev

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:10

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'a yeni bir görev verildi. Ağar Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü görevine atandı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörlüğü’ne atanan Milletvekilimiz Sn. Zülfü Tolga Ağar’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.





'ALLAH GİBİ' DEMİŞTİ

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı "'Cumhurbaşkanı' denince bize Allah gibi geliyor" ifadeleriyle hatırlanıyor.

Ağar, 2019 yılında bir gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, yüzüme bakıp güldü, ben de niye gülüyor diye düşündüm. ‘Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?’ diye sordu. Cumhurbaşkanı denince bize, acayip, çok korkunç bir şey, Allah gibi geliyor, ben de, ‘Efendim saat 4'e kadar uzar. Hiç merak etmeyin dedim’ yanağımı okşadı" demişti.