Erdoğan ile Aliyev arasında dikkat çeken Kolin - Cengiz diyaloğu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında otobüs seyahati sırasında yaşanan diyalog dikkat çekti.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde bir dizi programa katıldı. Azerbaycan lideri Aliyev ile Erdoğan'ın otobüsle seyahati sırasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı.
İki lider arasında yaşanan diyalog şöyle:
Erdoğan: Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?
Aliyev: Yok bunları beraber, Kolin ve Cengiz var
Erdoğan: Aaa burda onlar var mı?
Aliyev: Onlar her yerde var
Erdoğan: Cengiz demin beni aradı şantiyedeyim dedi.
ALİYEV, "BU ÇOK DOĞAL" DEMİŞTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aralık ayındaki bir konuşmasında, Türk şirketleri ile yeniden yapılandırma sözleşmeleri imzalandığını belirterek, “Bu çok doğal çünkü Türkiye kardeş ülkedir” demişti.
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