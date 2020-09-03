Erdoğan ile görüşen AİHM Başkanı, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi için çağrı yaptı
AİHM Başkanı Robert Spano, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede hukukun üstünlüğüne saygı gösterme ve mahkemenin almış olduğu kararları uygulama çağrısı yaptı.
Mayıs ayında AİHM başkanlığına atanan Spano, bugün Türkiye'yi ziyaret etti. Spano, ziyaret kapsamında Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye, 2019 yılında Rusya'nın ardından AİHM'nin hakkında en fazla insan hakları ihlali tespit ettiği ikinci ülke oldu.
AİHM'den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye'nin AİHM nezdindeki durumunun ele alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
Quote Message: Spano, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin özellikle de yargının bağımsızlığı ile ifade özgürlüğünün korunması alanlarında taşıdığı önemin altını çizdi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözlşmesi'nin ihlaline hükmederse, Üye Devletler'in de bu karara uymak ve gerekli sonuçları ortaya koymak yükümlülüğü vardır."
Spano, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin özellikle de yargının bağımsızlığı ile ifade özgürlüğünün korunması alanlarında taşıdığı önemin altını çizdi. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlaline hükmederse, Üye Devletler'in de bu karara uymak ve gerekli sonuçları ortaya koymak yükümlülüğü vardır."
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