Erdoğan imzaladı: Periyodik muayene hizmetleri de özelleştiriliyor
Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verildi.
18 yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık özelleştime yapan AKP iktidarı, bir satışa daha hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verildi.
Özelleştirme işlemi, "işletme hakkının verilmesi" veya "gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar" yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte uygulanarak gerçekleştirilecek.
Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar periyodik muayene hizmetleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda devam edecek.
İhale dokümanları ve sözleşmelerde yer alacak hususlar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve bakanlık tarafından birlikte belirlenecek. Özelleştirme sözleşmeleri de işletici ile ÖİB ve bakanlık tarafından imzalanacak.
Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.
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