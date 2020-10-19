Erdoğan: 'İstediğimiz başarıya ulaşamadık'

19 Ekim 2020 Pazartesi, 12:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

-Azerbaycanlı ve Katarlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemizin banisi 1996 yılında bizzat kurucuları arasında yer aldığım İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın nüvesini oluşturduğu TÜRGEV’dir. TÜRGEV, yurt içinde ve yurt dışında verdiği hizmetlerle eğitimde marka olmuştur.

-Öğrencilerimizin derslerinde ve ders dışı faaliyetleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını bulabileceğini külliyemiz, Mimar Sinan’dan alınan ilhamla örnek bir eser olarak vücuda getirilmiştir.

-Üniversitemiz, nitelikli eğitim kadrosuyla lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu güzel atmosferin ülkemizde sosyal bilimlerde yeni bir kapının açılacağına inanıyorum. İnanıyorum ki üniversitemizin içi ve dışı yemyeşil olacaktır.

-Üniversitemizin gelişimine katkı yapan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin ismini aldığı İbn Haldun, siyaset bilimciliği, devlet adamlığı ve filozofluğu yanında sosyoloji ilminin kurucusu olarak bilinir. İbn Haldun, tecrübelerini mukaddime adlı eseriyle sunmuştur. Bu eserinde ümran ilminin amacını, daha önce olmuş olanların, daha sonra olacaklara ışık tutmak olarak anlatıyor. Yaşadığımız dünya, geçmişi anlamadan geleceği kavramanın mümkün olmadığını tekrar tekrar anlatıyor.

-Değerli misafirler, hükümet olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı hepiniz inanıyorum ki iyi biliyorsunuz. Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu da iyi biliyoruz. Fikri iktidar yolu zor ve zahmetli bir süreçtir. Şahsen bu konuda kendimi mahzun hissediyorum.

'BATI TAKLİTÇİLİĞİ EN BÜYÜK KAYIP...'

-18 yılda her alanda tarihi eserkere ve hizmetlere imza attığımızı ancak eğitim ve kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.

-Aklı hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirilmek üzere çıkılan yolun batı taklitçiliğine dönüşmüş olması en büyük kayıptır.

-Batı dünyası tıptan sosyojiye kadar ilhanımı bizden almıştır. Fikri bir buhranın içindeyiz. Batı dünyasının hızla yükselen baskın gücü bu konunun konuşulmasına dahi izin vermemiştir. Kontrolsüz bir batılılaşma içindeyiz...

-Fikri iktidar yolu zor ve zahmetli bir süreçtir. Şahsen bu konuda kendimi mahzun hissediyorum.

- Genç nüfusumuz fazla. Eğitim öğretim görüyorlar ama yetişmiş insanlara sahip değiliz. Geleneksel eğitim öğretim zayıflarken yerine daha iyileri konulamıştır.

-Bunun için önümüzdeki dönemde öncelik aile olmak üzere eğitim öğretim değişimi olacaktır. Eğitimde bir reform olacaktır.

'MEDYAMIZ BİZİM SESİMİZİ YANSITMIYOR'

-Gelişmiş bir medya var ama medyamız bizim sesimizi, nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta, kültürde benzer sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyaya kendimizi anlatamıyoruz.



