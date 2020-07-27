Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nı “Söyledikleri ‘Biz geliyoruz’. Ne geliyorsun. Projen var mı? Yok. Böyle bir aktör ve ekip yok. Muhalefet adına yaptıkları şey bizi ve hükümetimizi karalamaktır” diye değerlendirdi. Erdoğan Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından başlayan tartışmalarını sonlanması gerektiğini ifade ederken, gençlere camiye gitme çağrısı yaptı. Erdoğan yeni sezonun fındık alım fiyatlarını da açıklayarak, çiftçinin kg. başına eline 25 lira geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Beştepe'de açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından başlayan tartışmalara son vermek gerektiğini ifade ederek, “Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkarılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum” dedi. Erdoğan Ayasofya Cami’nin 500 güvenlik görevlisi tarafından korunduğunu duyurarak, bunun diğer camiler için de hayata geçirilmesini istedi.

Gençlere camiye gitme çağrısında bulunan Erdoğan, “Camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız, si de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar kapanırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin “İktidar Kurultayı” duyurduğu 37. Olağan Kurultayı’nı da değerlendiren Erdoğan, “Kongre yaptılar, söyledikleri ‘Biz geliyoruz’. Ne geliyorsun. Projen var mı? Eğitim, sağlık, dış politikada ne yapacaksın? Yok. Böyle bir aktör ve ekip yok. Muhalefet adına yaptıkları şey bizi ve hükümetimizi karalamaktır” diye konuştu.

Erdoğan fındık alım fiyatlarını da açıklayarak, üreticinin eline kg. başına ortalama 25 lira geçeceğini söyledi: “Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için alış fiyatı 22.5 liradır, levant kalite kabuklu fındık için 22 liradır. Yüksek randımanlı fındık başına 1 lira, mazot için 2 lira destek ödemesi yapıyoruz. Fındık üreticisinin kg başına kazancını 25 lira civarına yükseltiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasın satır başladı şöyle:

“Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Kesilecek küçük ve büyük baş kurbanlıkların hepsi yerli üretimdir.Gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetim vasıtasıyla alınmıştır. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını istiyoruz. Virüs salgının devam ettiği şu günlerde gerek bayramlaşırken gerek kurban keserken sosyal mesafe, temizlikten asla taviz vermeyelim. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için 26,5 milyar liralık nakit ödeme yaptık.”

“Askerlerimizi taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Komutanlarımız olay yerine intikal etti ve mevcut durumla ilgili bilgileri aldılar. Bu elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza da şifa bulsun.”

"Geçtiğimiz salı günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirmesini kamuoyumuzla paylaşmıştık. Ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin yaşanan olağanüstü gelişmelere, önüne çıkartılan engellemelere rağmen tarihi bir atılım içinde olduğunu gösteriyor. Tüm zorlukların üstesinden geliyor ve hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Vesayet oyunlarıyla, darbe girişimleriyle, siyasi ve ekonomik tuzaklarla yıkılamayan bir ülke oluşumuzu bu hasletlerimize sıkı sıkıya bağlı olmamıza borçluyuz.”

“En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Vesayet oyunları, darbe girişimleriyle yıkılamayan bir ülke oluşumuzu bu hasretlerimize sıkı sıkıya bağlı olan bir ülke oluşumuza borçluyuz. Türkiye’yi hale geçmişin zayıf ve ürkek devleti sananlar ülkemiz üzerinde yeniden tahakküm kuracağını sanıyorlar. Kendi gerçekleri ve gücünün farkında bir Türkiye var. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Tek arzumuz kendi çıkarlarımızı korumaktır. Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı uluslar arası hukuktan kaynaklanan gücümüzden vermekten çekinmeyeceğiz.”

“Dünyada devletler ve toplumlar arasındaki mücadele yöntemlerinin değiştiğinin farkındayız. Bu tarza uygun şekilde kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bugüne kadar elde etimiz kazanımlarımızı devrim ruhuna uygun mücadele yöntemleriyle tahkim etmeye borçluyuz.”

‘HANGİ ŞARTLARDA CAMİ VASFINDAN ÇIKARILDIĞINI TARTIŞMANIN FAYDASI YOK’

“Ayasofya'nın Fatih'în vakfiyesine yeniden uygun bir şekilde ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığının son örneklerindendir… Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkarılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan camiye yeniden çevrilmesidir. Ayasofya tüm Müslümanlara ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Hıristiyan alemi de ziyaretlerini yapabilecektir… Hizmetine ömrümüzü adadığımız Şehri İstanbul’un artık bize tebessümle baktığını görüyoruz… Ayasofya’nın vakfiyesine aykırı şekilde müzeye dönüştürüldüğü günden beri mücadele veriyoruz. Yaşadığımız tarihi günlerin anlamını ve önemini her zerresiyle hissediyoruz. Adeta Ayasofya’nın önündeki gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz… Yapılış amacına uygun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.”

GENÇLERE CAMİ ÇAĞRISI

“Camilerimiz bu ülkenin siluetinde kadar öne çıkıyorsa hedeflerimize o kadar yaklaşıyoruz demektir. Gençler camilerimizi ihmal etmeyin. Camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız, si de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar kapanırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir. Onun için Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması, camilerden birinin hizmete girmesi değildir. Bu adımla milletin yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.”

AYASOFYA’DA 500 GÜVENLİK GÖREVLİSİ BUNULACAK

“Ayasofya’nın 24 saat açık olduğunu söylemiştik. Valimizden yeni bilgi aldım. Ayasofya’da 500 kişilik bir güvenlik ekibi süreli görev yapacak. Ayasofya ile birlikte bazı cuma camilerini de güvenlik altına almamız lazım. Ankara’daki camilerimiz için de geçerli.”

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

“Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması şeklinde şahit olduğumuz tartışmaların diğer tartışmalardan farkı yoktur. Ülkemizde bir kesim yollara, havalimanlarına, fabrikalara ne tepki veriyorsa, Ayasofya’ya da o tepkiyi göstermiştir. Aynı zihniyet. Söylemler, mecralar, gayeler aynıdır. Amaç özgüven sahibi büyük Türkiye inşasının önüne geçmektir. Bu tavrın demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur. Dikili ağacınız yok be. Boğazın altında tünel geçirirsiniz, Avrasya Tüneli’ni yaparsınız buna karşı gelirler. Ne yaparsanız yapın karşı gelirler. Bir şeyi de siz yapın. Bu tür tavırlar faşizmin en vahşi biçiminin tezahürleridir. Hele hele bu tavrın muhalefetle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Demokrasilerde muhalefete büyük iş düşür. Demokrasilerde güçlü muhalefet varsa güç kazanır. Muhalefet demek yapılan her işe karşı çıkmak değildir. Daha iyisini yapabilmek için hazırlıklarla milletin günlünü kazanmaktır. Muhalefetin en az iktidar kadar güçlü ve kucaklayıcı olması lazım. Ancak bunu görmüyoruz… Ülkesi ve milletinin geleceği için en küçük eser üretmemiş olanlar vardır.”

CHP KONGRESİ: SÖYLEDİKLERİ ‘GELİYORUZ’, NE GELİYORSUN?

“İster eski ister yeni muhalefet adına ortaya çıkan gruplara bakarak şu soruya cevap verilmesini istiyorum. İçlerinde ülkeyi yönetmek için herhangi bir alanda somut teklifler içeren bir program var mı? Kongre yaptılar, söyledikleri ‘Biz geliyoruz’. Ne geliyorsun. Projen var mı? Eğitim, sağlık, dış politikada ne yapacaksın? Yok. Böyle bir aktör ve ekip yok. Muhalefet adına yaptıkları şey bizi ve hükümetimizi karalamaktır.”

EMEKLİLERE BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME YAPILACAK

“Bu bayramda altıncı defa 12.4 milyon emeklimize biner lira bayram ikramiyelerini ödüyoruz. Bugüne kadar ödediğimiz bayram ikramiyelerinin tutarı 64.2 milyar liradır. Engelli ve yaşlı aylıklarıyla, evde bakım ücretlerini de yatırıyoruz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini tamamlayacağız. Hey gidi günler, memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı. Bunlar şimdi muhalefetti…”

FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI

“Ülkemizin önemli üretim ve ihracat kalemlerinde olan fındık alım fiyatlarını açıklıyorum… Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için alış fiyatı 22.5 liradır, levant kalite kabuklu fındık için 22 liradır. Yüksek randımanlı fındık başına 1 lira, mazot için 2 lira destek ödemesi yapıyoruz. Fındık üreticisinin kg başına kazancını 25 lira civarına yükseltiyoruz.”