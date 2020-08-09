Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğeni için hastanede

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de kalp krizi geçiren yeğeni Halil Erdoğan’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AA
09 Ağustos 2020 Pazar, 23:18
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Kocaeli’de bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 6 Ağustos Perşembe günü kalp krizi geçiren ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Halil Erdoğan’ı, Başiskele ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanede ziyaret etti.

Yeğeni Halil Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı. 


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