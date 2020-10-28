Erdoğan'dan Charlie Hebdo tepkisi

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:11

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Türkiye’nin gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

-Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatlarımız ile İdlib'deki ısrarlı duruşumuzun bir bahane veya vehim değil, somut güvenlik kaygılarına dayandığını hiç kimse inkar edemez.

CHARLIE HEBDO TEPKİSİ

-Fransa'da Peygamber Efendimiz ile çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayımladığı karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum.

-Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Benim Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yok zaten.

-Ben neyim ki, benim sevgili peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten. Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır.

-Hedefin şahsım değil, savunduğumuz değerler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu biliyor ve görüyoruz. Hatta bu parlemento altında olanlar olduğunu da biliyoruz.

-Aile mefumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içinde olanları da biliyoruz. Böyle zamanlarda yekvücut olmak gerekirken hâlâ bunlar buralardan oy devşireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yem yok.

-Kırmızı çizgimizi geçeni babamın oğlu olsa tanımam

'BATI'YA SESLENİYORUM'

-Şimdi buradan ben Batı'ya sesleniyorum; yahu siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden? Milyonlarca Cezayirliyi katleden... Siz değil misiniz Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve insanları katleden?

-Ya siz katilsiniz katil! Bugün hâlâ aynı şeylerin arayışı içerisindesiniz. Lübnan'a gidiyorsunuz. Ne işin var yahu senin Lübnan'da?

-İslam'a ve Müslümanlara saldırıların en büyük hilesi bu kavramları terörle özleşleştirmektir. Müslümandan terörist olmaz, teröristten de Müslüman olmaz.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

-Sen de zerre kadar yürek varsa benle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin. Senin siyasetle alakan yok. Benimle ilgili konuş. Arkadaşlarımla ilgili konuş. Onlar seni paçavraya çevirir. Zeka yoksunu bir adamsın. Airbasları satmamızı istiyorsun. Bu ortakların arasında zavallı, bunun ortakları arasında İngilizi var, İtalyanı var, Almanı var...