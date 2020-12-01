Erdoğan'dan sosyal medya devlerine mesaj

01 Aralık 2020 Salı, 12:40





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TRT World Forum"a video mesajla katılarak sosyal medyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

Sosyal medya sınırsız özgürlük başlığı altında tamamen denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriliyor.

Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz.

Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

Sosyal medya şirketleri iyi niyetli çabalarımıza gönüllü destek vermezlerse Türkiye her şartta vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek.

Uluslararası medya Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar.

Basın özgürlüğü kılıfı altında sergilenen nobran tavra bir dur denilmezse, bunun acısını Avrupa ile beraber tüm insanlık çekecektir."

CEZA KESİLMİŞTİ

Temmuz ayında Meclis’ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası gereği sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilci atamaları gerekiyordu.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok gibi sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesilmişti.

30 MİLYONLUK CEZA YOLDA

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine temsilci atanmazsa para cezası 30 milyon TL’ye çıkıyor.

Sosyal medya ağlarına tanınan sürenin dolmasına çok az bir süre kaldı; bu süreçte çeşitli görüşmeler yapıldı ancak olumlu sonuç alınamadı. Yasal zorunlulukları yerine getirmeyen ağlar için ikinci aşamaya geçildi ve Türkiye'ye temsilci atamayan bu şirketlere şimdi 30'ar milyon TL ceza kesilecek.

Yaptırımların ilk aşaması olan 10'ar milyon TL'lik cezalara ilişkin bildirim şirketlerin ABD'deki merkezlerine elektronik tebligatla gönderildi. Bu şirketlerin temsilcileri Ankara'ya gelerek yetkililerle görüşmeler yaptı ancak hiçbiri Türkiye'de temsilci bulundurmaya yanaşmadı. Şirketlere tanınan bir aylık sürenin dolmasına çok az süre kaldı.

2 Kasım'da açıklanan 10'ar milyonluk ceza, elektronik tebligat hukukuna göre 5'inci gün tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu nedenle Aralık ayının 8'inde süre doluyor. Bu tarihten sonra şirketler için ikinci aşamaya geçilecek ve ceza miktarı 30'ar milyon TL'ye çıkarılacak.

HaberTürk'ten Bülent Aydemir'in kaleme aldığı yazıya göre; ilk cezanın tebliğ edildiği şirketlerden hiçbiri yasal açıdan zorunlu olan temsilci atamaya ya da isim bildirmeye olumlu yaklaşmadı. Edindiğim bilgilere göre bu şirketler, temsilci atamadan bir çözüm yolu bulma konusunda arayış içinde. Özellikle Twitter, katı bir tutum sergiliyor; Twitter, Türkiye'ye temsilci atamasının diğer ülkeler açısından örnek oluşturacağını, Türkiye'ye temsilci atamaları durumunda diğer ülkelere de atamak zorunda kalabileceklerini savunuyor.