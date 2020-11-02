Erdoğan, Kuzu'nun cenazesinde: 'Davasını bilen hukukçu...'

02 Kasım 2020 Pazartesi, 12:19

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AKP kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi, cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da cenaze namazı sonrasında bir konuşma yaptı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece Burhan Hocamız için geçerli değil. İşte son İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de geçmiyordu. Ama işte geldi ve yakaladı.

Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda rabbim bizleri sevgili Habibin sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin.

Burhan Hocamız malum hem nüktedandı hem de İstanbul Üniversitesi'nde davasını bilen bir Anayasa Hukukçusu'nun olmadığı bir dönemde orada görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra cumhurbaşkanlığında danışman olarak çalıştık. Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik."