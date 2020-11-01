Koronavirüsten hayatını kaybeden Burhan Kuzu'nun Covid - 19 için söyledikleri sosyal medyanın gündeminde

Koronavirüsten hayatını kaybeden AKP’li eski vekil Burhan Kuzu’nun geçtiğimiz mart ayında yaptığı ve koronavirüsü “sosyal medya abartması” olarak gördüğü Twitter paylaşımı yeniden gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 12:10
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Koronavirüsten hayatını kaybeden AKP’li eski vekil ve Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu’nun daha önce yaklaşık 7 ay önce yaptığıkorona paylaşımı yeniden gündem oldu. Kuzu, 23 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda koronavirüsün ‘sosyal medya abartması’ olarak nitelemişti. 

Burhan Kuzu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ebola 1976’da 13 bin; Sars 2002’de 8 bin; Mers 2012’de 858; Domuz gribi 2009’da 8238 can aldı. Aslında yakalanan kişiler ile ölenlerin oranı Covid-19’dan daha fazla. Daha çabuk yayılıyor ama daha az öldürücü Peki neden dünya diken üstü? Sosyal medyanın abartısı dışında bir şey mi var?” 


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