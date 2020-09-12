Erdoğan, Macron'un "gidici" olduğunu öne sürerek Türkiye'nin kredi notunu düşüren S&P'ye tepki gösterdi

12 Eylül 2020 Cumartesi, 20:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine tepki göstererek, "S&P kendine çekidüzen ver, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın. Netice aldın mı alamadın. Bundan sonra da alamayacaksın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kendisiyle ilgili açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Biz sizi Cezayir'den, Ruanda'dan tanırız" dedi.

"S&P KENDİNE ÇEKİDÜZEN VER"

S&P kendine çekidüzen ver, Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin. Bunu daha önce de yaptın. Netice aldın mı alamadın. Bundan sonra da alamayacaksın. Biz zaten senin üyen de değiliz. Para mı istiyorsun ? Sana bir kuruş yok.

"SEN ZATEN GİDİCİSİN"

Macron senin zaten süren az kaldı. Gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde, "Bak tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren demiştim ve Türkiye'ye tarih dersi verme. Biz sizi Cezayir'den tanırız. Bir milyon Cezayirliyi siz öldürdünüz, 800 bin Ruandalıyı siz öldürdünüz. Biz sizi Libya'dan tanırız. Yüz binlerce Libyalıyı siz öldürdünüz". Bunu hazmedemediler.