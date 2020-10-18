Erdoğan 'medrese' açacak

18 Ekim 2020 Pazar, 11:26

İstanbul Başakşehir'de, temeli 22 Ekim 2018’de atılan İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ) resmi açılışı 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

'Külliye' diye tabir edilen üniversite kampüsüne ilişkin açıklamada bulunan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversitenin eğitim anlayışını "gelenekli yenilikçilik" olarak tanımlarken, Osmanlı-Türk mimarisi örnek alınarak inşa edildiğini dile getirdi.

Şentürk, kampüsten bahsederken "Osmanlı ve Selçuklu medrese anlayışını yansıttık. İç avlulardaki 6 köşeli kırmızı tuğlalar da Osmanlı eğitim mimarisini yansıtıyor. Külliye planlanırken mimarlarımız Atik Valide Külliyesi, Fatih ve Süleymaniye medreselerini incelediler. Buralardaki mimari anlayışı modern dünyaya taşıdılar." diye konuştu.

Genel olarak dünyada eğitim sisteminde liberal ahlak anlayışı hakim olduğunu belirten Rektör Şentürk, "Bir taraftan akademik eğitim diğer taraftan liberal ahlak anlayışı veriliyor. Liberal ahlak anlayışı da bireyin özerkliğine dayalı. Biz ise bu liberal gençlik ahlakına alternatif olarak İslam medeniyetinden, kültürümüzden ve tarihimizden tevarüs ettiğimiz fütüvvet gençlik ahlakını öğrencilerimize sunmak istiyoruz. Bunu da külliyemizin ortasına inşa ettiğimiz 8 köşeli fütüvvet havuzuyla sembolize etmiş olduk. Havuzun etrafında bu değerler yazılı" dedi.