Erdoğan, Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans yöntemiyle görüştü. Üçlünün görüşmesinde Doğu Akdeniz konusu ve Türkiye-AB ilişkinleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye-AB ilişkinlerini görüştü. Video konferans yönemiyle gerçekleştirilen görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan arasından gerginliğe dair Erdoğan, "Türkiye her zaman diyalog ve müzakereye hazır. Türkiye onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermedi" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Erdoğan, Doğu Akdeniz'de tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel konferansın herkesin yararına olacağını belirterek, "Mutabakatın nasıl ilerleyeceği konusunda Yunanistan'ın atacağı adımlar önemli" diye değerlendirdi.
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Gülay Uygun’un ölümünde yeni gelişme
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
- Kulağından gelen garip sesin sebebi şoke etti
- Uykuya yenik düştü... Sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Sağlıkçılar şiddete karşı yürüdüler
- Antalya’da düşündüren kuyruk
- İnsanların yardım çığlıklarını nasıl duyacağız?
- Araç muayenesi yaptıracaklara önemli uyarı
- Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
- İnsanlığın bittiği an! 68 yaşındaki kadın dehşeti yaşadı
- Kulak tıkanıklığı şikayetiyle gitti, gerçek ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten helikopterden atma iddiasına ilişkin açıklama
- Helikopterden atılma iddiaları doğru mu?
- Erdoğan'dan 65 yaş ve üstü açıklaması
- Demirtaş savcılara seslendi
- Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
- Rıdvan Dilmen'den futbolda temiz eller çağrısı!
- Merkez sağ çizik yedi
- Koca'dan sağlıkçılara saldırıya ilişkin açıklama
- Gülay Uygun’un ölümünde yeni gelişme
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı