Erdoğan, Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

22 Eylül 2020 Salı, 16:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile Doğu Akdeniz krizi ve Türkiye-AB ilişkinlerini görüştü. Video konferans yönemiyle gerçekleştirilen görüşmede Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan arasından gerginliğe dair Erdoğan, "Türkiye her zaman diyalog ve müzakereye hazır. Türkiye onca tahrike rağmen sağduyulu ve soğukkanlı tavrından taviz vermedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, Doğu Akdeniz'de tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel konferansın herkesin yararına olacağını belirterek, "Mutabakatın nasıl ilerleyeceği konusunda Yunanistan'ın atacağı adımlar önemli" diye değerlendirdi.







